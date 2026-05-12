Camion blocca la strada in centro a Castelseprio
Il veicolo avrebbe imboccato una via vietata ai mezzi pesanti, provocando disagi alla circolazione
Traffico complicato la mattina di martedì 12 maggio a Castelseprio, dove un camion ha bloccato momentaneamente una via del centro.
Secondo quanto segnalato da alcuni lettori, il veicolo avrebbe imboccato una strada vietata ai mezzi pesanti, finendo incastrato in una via particolarmente stretta, dalla quale sarebbe stato molto difficoltose liberarsi.
Il disguido ha provocato disagi agli automobilisti per circa un quarto d’ora, ma la situazione è già stata risolta e il flusso del traffico è stato ripristinato. Sempre secondo quanto segnalato dai lettori, non sarebbe la prima volta che si sia verificato un episodio simile.
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