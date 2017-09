Arriva l’Eco-castagnata

Foto varie

Domenica 24 settembre: addio all’estate, la Pro Loco di Cuvio, insieme al Gruppo Alpini e al Comune, organizza la “Eco-Castagnata”, in collaborazione con “EcoFeste”, presso il parco Litta di Cuvio, a partire dalle 10 con un grande mercatino per bambini delle scuole elementari e medie.

A pranzo sarà possibile assaggiare pizzoccheri, lasagne, polenta col brasato e dolci, mentre nel corso del pomeriggio per merenda verranno servite le caldarroste con del buon vino.

Pranzo all’insegna dell’ecologia e del cibo bio: si utilizzeranno stoviglie in ceramica, posate in acciao, bicchieri in policarbonato, tutto lavabile e, quindi, riusabile. Solo le bottiglie di acqua e vino saranno servite in plastica pet riciclabile, in osservanza alle normative che vietano l’uso del vetro.

I pizzoccheri saranno Bio del pastificio Moro di Chiavenna.

Ad allietare i presenti con la propria musica ci sarà la Filarmonica Cuviese.