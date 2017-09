La luce di Caravaggio apre la festa patronale di San Maurizio

Foto varie

Giovedì 21 settembre si parla di arte e fede in Chiesa parrocchiale per una serata culturale che apre le iniziative per la festa patronale di San Maurizio.

L’appuntamento, organizzato dall’associazione Fiera di San Pancrazio, è alle 21, con il giornalista e scrittore Luca Frigerio che presenta “La luce e le tenebre. Introduzione a Caravaggio”.

Nel corso della conferenza Luca Frigerio presenterà alcuni capolavori di Caravaggio – come “La vocazione di Matteo”, “L’incredulità di Tommaso”, “La Madonna dei pellegrini” – che permetteranno di di comprendere meglio la complessa figura dell’artista, ma anche di compiere un viaggio tra arte e fede, con una particolare attenzione ai temi della conversione e della redenzione.

Al termine della conferenza sarà possibile iscriversi alla visita guidata alla mostra “Dentro Caravaggio”, in corso a Palazzo Reale, a Milano, in programma per sabato 16 dicembre. I posti, ricordano gli organizzatori, sono limitati, e dunque se interessati conviene affrettarsi.