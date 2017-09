Le Parigine si sono illuse per troppi anni che il look “out of bed” fosse affair solo loro. Illuse, appunto.

Se c’è una cosa che sappiamo fare bene è proprio indossare il pigiama per uscire ed essere elegantissime.

Comodi ed essenziali, sono proprio loro i protagonisti di oggi: i pigiami!

C’era un tempo quando non si usava spendere troppo sul loro acquisto; oggi la situazione è ben diversa.

Da qualche anno a questa parte gli stilisti si stanno divertendo a reinterpretare questo “capo”. Ora il pigiama è chic e si indossa da mattina a sera.

Avresti mai pensato di uscire di casa in pigiama e sentirti bella? Adesso i completi di raso a righe e le vestaglie a fiori di seta sono il top 24 ore su 24.

Se sei una che ama la comodità e che spesso non ha voglia di mettersi in tiro, puoi fare tua la moda del momento!

Questa stagione più che mai il “nightwear” è balzato giù dal letto fino ad arrivare al red carpet per finire addosso alle più modaiole! Provate a dare un’occhiata da Yamamay al Centro Lugano Sud.

E per le ragazze che preferiscono rimanere sul tradizionale, non possono mancare i pigiami effetto pelouche da portare in casa

Buon Shopping!

Sabina