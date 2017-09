Grotte del Remeron, ripartono le escursioni

Dentro la grotta Remeron (inserita in galleria)

Settembre all’insegna della speleologia e della natura a Barasso e Comerio; si parte da domenica 3 settembre con le escursioni alla Grotta Remeron per poi proseguire tutte le domeniche con partenza alle 9.30, 10.00, 14.30 e 15.00 dalla Colonia Rossi di Barasso.

Da domenica 10 settembre sarà possibile visitare la mostra sulla geologia varesina e sul territorio del Parco Campo dei Fiori mentre venerdì 22 settembre ci sarà una serata organizzata dalla Biblioteca Comunale di Barasso, dedicata al Campo dei Fiori e alle sue Grotte, con premiazione del concorso fotografico amatoriale dedicato ai temi “I sentieri del Parco” e “Ma che albero sei?”.

Verrà effettuata una breve conferenza a cura della Dottoressa Donatella Reggiori; tutti gli eventi avranno come Location la Colonia Rossi di Barasso, via al Piano 3; realizzata da Leonida Rossi, titolare della “pipe Fratelli Rossi, una delle maggiori industrie produttrici di pipe a inizio Novecento, in memoria della figlia Marisa morta a soli 11 anni, venne inaugurata nel 1937 come Colonia Elioterapica, attività che proseguì fino al 1965; oggi, ristrutturata dal Comune di Barasso, è la porta di accesso sul versante sud al Parco Campo dei Fiori.

Per le escursioni alla Remeron è necessaria la prenotazione, effettuabile dal portale all’indirizzo https://www.grottaremeron.net/prenotazioni/ordinarie/; l’impegno complessivo è di circa 3 ore, accompagnati da una guida lungo i sentieri 10 e 12 del Parco Campo dei Fiori e poi all’interno della Remeron sino alla profondità di -48 metri sottoterra. La partecipazione alla serata del 22 settembre è gratuita, mentre per il concorso le foto devono essere presentate entro il 10 settembre presso gli uffici del comune di Barasso