In piazza la serata tributo ai Blues Brothers

Nell’ambito della manifestazione “Dall’Alba al Tramonto” organizzata dall’Unione Esercenti, l’Assessorato alla Cultura in Piazza De Gasperi propone il concerto della “BLUES BROTHERS TRIBUTE BAND”. Appuntamento domenica 17 SETTEMBRE ore 21:00 in Piazza De Gasperi. In caso di maltempo il concerto si terrà presso il Cineteatro San Filippo Neri – Piazza De Gasperi. Ingresso libero. L’amministrazione comunale coglie l’occasione per ringraziare l’Unione Esercenti e la Protezione Civile.

La band nasce nel settembre 2008 e propone un tributo ai mitici Blues Brothers. Volendo essere in tutto e per tutto fedele alla line up originale, la Blues Brothers Tribute Band si presenta sul palco con undici musicisti, tra cui spiccano una sezione fiati composta da due sax, una tromba, un trombone ed una voce femminile in perfetto stile soul per interpretare le canzoni di Aretha Franklin. Naturalmente non possono mancare i mitici fratelli Jake ed Elwood Blues, rigorosamente in abito nero, cappello e occhiali da sole.