Più soldi in busta paga per i lavoratori della fascia di confine

«Non è piaggeria, ma credo che oggi abbiamo avuto un esempio di buona politica». Davide Galli, presidente di Confartigianato Imprese Varese, ha appena terminato il suo intervento nell’audizione della commissione attività produttive della Regione Lombardia.

(Nella foto, da sinistra: Mauro Colombo, direttore di Confartigianato Imprese Varese, il presidente Davide Galli e Raffaele Cattaneo, presidente del consiglio regionale lombardo)

Confartigianato, dopo aver avviato da tempo una serie di incontri con le imprese del territorio, ha portato in commissione una serie di proposte tra cui l’aumento dei salari per i lavoratori nella fascia di confine per combattere il dumping salariale della vicina Svizzera. «Il nostro incontro con le aziende artigiane del Luinese – continua Galli – ha evidenziato questo problema. Molte imprese non riescono a trovare lavoratori giovani perché sono più allettati dalle retribuzioni del Canton Ticino».

Il problema del dumping salariale e della «desertificazione delle aree di confine» è stato evidenziato anche da alcuni componenti della commissione tra cui Luca Gaffuri (PD) che ha sottolineato come lo stesso problema si presenta anche nel Comasco dove «lavoratori del pubblico e del privato, formati a spese dell’Italia, vanno a lavorare in Svizzera».

L’ITER DELLA PROPOSTA

La proposta fatta da Confartigianato è un inizio che potrebbe concretizzarsi in un lo strumento che potrebbe essere adottato è quello del proposta di legge al parlamento (Plp) da parte della Regione Lombardia, considerato che la materia fiscale e tributaria è di competenza dello Stato. «Oggi sono emerse proposte interessanti per le quali occorre ora mettere in campo strumenti legislativi specifici – ha commentato Raffaele Cattaneo, presidente del Consiglio regionale lombardo – in particolare in materia fiscale per rendere il salario netto dei lavoratori più competitivo con quello del vicino Canton Ticino. Sarà utile predisporre una apposita proposta di legge affinché, nell’ambito del confronto già in essere a livello europeo sugli accordi transfrontalieri, possa trovare attuazione la proposta emersa sul dumping salariale. Altro tema di grande attualità – ha aggiunto Cattaneo- è quello della formazione, per la quale esistono già strumenti legislativi regionali che possono essere meglio finalizzati a sostenere i costi e gli investimenti formativi delle imprese artigiane».