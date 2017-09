Serie D: la terza giornata in diretta su VareseNews

Foto varie di calcio

Nel turno infrasettimanale di mercoledì 13 settembre scendono in campo tutte le nostre formazioni. Si comincia alle ore 15 con le sfide valide per il girone A – Casale-Varese e Varesina-Caronnese – si chiude con la partita delle ore 18 tra Pro Patria e Romanese.

VareseNews seguirà in diretta i match con il consueto liveblog già aperto dalla vigilia: i lettori possono intervenire sia scrivendo nello spazio commenti, sia utilizzando gli hashtag #direttavn, #casalevarese e #propatriaromanese su Twitter e Instagram. Per visualizzare al meglio il live CLICCATE QUI.