Un open day per salvare la casa di riposo

Si muove la politica, si muovono i “social”, ma anche i parenti e gli operatori della casa di riposo di Agra, che a fine ottobre ha annunciato la chiusura.

Il “comitato operatori e parenti” ha in programma difatti per domenica primo ottobre un “open day” alla struttura con raccolta firme.

«A seguito delle “non volontà politiche” di mantenere aperto un servizio di qualità come quello funzionante da 2 anni nella RSA Albertini Vanda, e nella prospettiva che 60 ospiti vengano sfrattati, sradicati e smistati in altre Rsa lombarde e che 50 operatori perdano il lavoro vi invitiamo a venire ad Agra per sostenere la nostra causa», scrive il comitato «e per constatare la qualità assistenziale offerta.

Fin dalla data di oggi è possibile depositare la propria firma presso gli uffici della RSA in via Roma 9 ad Agra».