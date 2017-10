A teatro con la commedia “Premiata Pasticceria Bellavista”

Tempo libero generica

“Premiata Pasticceria Bellavista” è il titolo della brillante commedia scritta da Vincenzo Salemme che sarà interpretata dalla Compagnia Teatrale Kicecè, venerdì 10 novembre e, in replica, sabato 11 novembre alle ore 20.45 al Teatro Auditorium di Jerago (Va).

Il ricavato delle due serate sarà devoluto in favore dell’Associazione Italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma, Sezione di Varese, AIL Varese Onlus. Il Presidente e il Consiglio di Direzione di AIL Varese comunicano che il ricavato sarà destinato a sostenere il proseguimento del servizio di accompagnamento dei pazienti dal domicilio al luogo di cura. Un accompagnamento semplice, completamente gratuito per i pazienti ematologici residenti in provincia di Varese. I tragitti e le terapie occupano gran parte della giornata. Le famiglie non sempre riescono a sostenere questa esigenza e la condizione dei malati ematologici non è compatibile con l’utilizzo dei mezzi pubblici e anche con l’utilizzo del proprio mezzo di trasporto.

“Dopo un anno dall’avvio della sperimentazione”, dichiara il Presidente di AIL Cristiano Topi, “abbiamo raccolto piena soddisfazione da parte dei fruitori del servizio che ha percorso circa 10.000 chilometri attraverso la provincia di Varese. Abbiamo sostenuto economicamente il servizio, finanziando le spese vive di trasporto mentre per i call center e per la disponibilità dei volontari ci siamo avvalsi della collaborazione di Auser Varese e Anteas Varese.

La nostra Associazione è da sempre impegnata nella lotta contro le malattie del sangue. Dal 2010 AIL Varese Onlus raccoglie fondi sul territorio per assicurare il continuo finanziamento della ricerca scientifica e per il continuo miglioramento dei luoghi di cura e dell’accoglienza presso l’Unità Complessa di Ematologia dell’Ospedale di Circolo di Varese.