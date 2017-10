Auto in fiamme nella notte

Foto varie

Un’automobile è andata a fuoco nella notte tra martedì 3 ottobre e mercoledì 4 ottobre. È accaduto a Travedona Monate in via Mario Davi: prima l’auto è stata avvolta dalle fiamme provocando un’esplosione, poi sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Ispra per rimettere l’area in sicurezza.

Si indaga sulle cause dell’incindio.