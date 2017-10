Civiche benemerenze: Fagioli rivela i premiati

Cambio di rotta per l’Amministrazione comunale: il sindaco Alessandro Fagioli ha deciso di rendere noti nel pomeriggio di oggi i nomi dei saronnesi che sabato 21 ottobre prenderanno la civica benemerenza la Ciocchina.

Unica donna tra i premiati Gianna Galli, titolare delle storico negozio di bomboniere di via Mazzini. A far la parte del leone gli sportivi: Lorenzo Perini ostacolista che quest’anno ha visto il titolo di campione italiano assoluti a Trieste, Giuliano Melosi saronnese ex mister del Varese e Renzo Moltrasio esponente del Running Saronno ed appassionato di gare estreme. C’è anche una Ciocchina collettiva: al reparto oncologia e day hospital dell’ospedale di piazzale Borella.

Le benemerenze saranno consegnate alle 16 in Sala Vanelli a Palazzo Insubria sabato 21 ottobre. Per il primo anno, da quando è stato eletto, Alessandro Fagioli ha deciso di non mantenere segreti i nomi come invece aveva fatto nelle prime due edizioni partendo da una diversa interpretazione del regolamento del premio saronnese.