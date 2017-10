Coca, soldi e pistola: in manette spacciatore di Ferno

hashish cocaina eroina marijuana

Pistola, coltello, cocaina, marijuana, soldi in contanti e carte di credito. Ce n’è abbastanza per poter definire uno spacciatore di primo livello il cittadino albanese domiciliato a Ferno, arrestato questa mattina dagli agenti del Commissariato di Legnano, a seguito di un’attività investigativa mirata.

L’uomo, a seguito della perquisizione, è stato trovato in possesso di una pistola Beretta Cal. 7.65 funzionante e con matricola abrasa, 17 proiettili, 45 grammi di cocaina, 35 grammi di marjuana, 3 grammi di hascish, 8 telefoni cellullari, una carta di credito mastercard intestata ad una donna straniera, un bilancino di precisione, la somma in contanti di 1200 euro in tagli da 100 e da 50, un coltello della lunghezza di cm 20.

Il malvivente è ora a disposizione della Procura di Busto Arsizio in attesa di convalida dell’arresto da parte del giudice per le indagini preliminari.