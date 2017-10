Folle spranga i vetri delle auto sulla Saronnese, arrestato

Prima ha rubato una mazza di ferro in un ristorante e poi si è lanciato sulla Saronnese colpendo i vetri delle auto di ignari automobilisti in transito.

Si è reso necessario l’intervento dei carabinieri di Cerro Maggiore per fermare la furia di un cittadino polacco di 39 anni che nella serata di ieri ha perso completamente il controllo. Tanta la paura per gli occupanti di autovetture che hanno avuto la sfortuna di passare davanti ai suoi occhi proprio in quel momento ma, per fortuna, nessuno di loro è rimasto ferito.

L’uomo è stato fermato dai militari e non senza fatica è stato prima condotto in caserma, poi nell’ala speciale del carcere di San Vittore e – a causa delle oggettive difficoltà nel tenerlo a bada – nel reparto di neuropsichiatria dell’ospedale Niguarda di Milano dove è stato finalmente sedato e, nelle prossime ore, sottoposto a Trattamento Sanitario Obbligatorio.