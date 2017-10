Poker vincente per i Bandits, battuto il Feltre

Bandits Varese hockey ghiaccio

Poker di reti e poker di vittorie per i Bandits Varese: nel sesto turno di Italian Hockey League i gialloneri battono 4-2 il Feltreghiaccio e raggiungono quota 11 in classifica dove addirittura occupano la quinta piazza al pari del Merano.

Il successo ai danni dei veneti consente alla squadra di John Cacciatore di mantenere l’imbattibilità al PalAlbani, ma il Varese ha dovuto sudare per avere la meglio di un’ avversaria coriacea, che forse non merita lo zero in classifica. Solo la rete del definitivo 4-2, messa a segno da capitan Andreoni a poco più di 8′ dalla conclusione ha davvero chiuso i conti.

I Bandits, comunque, hanno sempre comandato nel punteggio. La prima marcatura è stata firmata da Pietro Borghi al 14.24, unica rete della prima frazione di gioco. Soliti problemi disciplinari per i varesini che hanno trascorso ben 10′ dei primi 20′ in quattro uomini (bene però il penalty killing).

Dopo la pausa il Feltre ha preso coraggio e al 6.08 ha trovato l’unico pareggio della serata grazie a Merli. Bravissimi però i Bandits a rispondere nel giro di 40″: altro gol di Pietro Borghi e altro assist di Benedetto Pirro. Poi, due minuti dopo, é stato Erik Mazzacane ad allungare con la rete del 3-1.

Partita chiusa? Nemmeno per sogno: a 32″ dalla seconda sirena Matteo Dell’Agnol ha riportato il Feltre a una sol rete di distacco battendo Broggi per la seconda volta.

Il terzo finale é stato quindi decisivo ai fini d risulatato. Il Varese però è stato bravo a evitare penalità (solo 2′ a Privitera) e nel complesso ha attaccato di più, trovando a metà periodo la rete di Andreoni per il 4-2. Il Feltre non si è arreso, ma le inferiorità numeriche nel finale non hanno consentito agli ospiti di rimettere in discussione il risultato.

Sabato 21 settima tappa di IHL: i Bandits saranno a Ora sul campo dei Frogs, squadra che in queste stagioni è stata gran protagonista del torneo. Però, a questo punto, sognare il colpaccio non costa nulla.