Referendum: scuole chiuse e bimbi a casa. Giornata al maneggio La Bastide

Fare attività con i ragazzi vuol dire anche supportare le famiglie, in questo caso con bimbi dai 6 anni in su, nelle giornate di chiusura imprevista delle scuole. Con questo spirito il Maneggio La Bastide a Busto Arsizio, il prossimo lunedì 23 ottobre, apre per tutta la giornata, proprio quando alcune scuole, sede di seggio, resteranno chiuse per il referendum.

Ha organizzato dalle ore 8,00, alle ore 16,00 una giornata dedicata al divertimento con i cavalli e ai …compiti. “Vanno fatti – spiega la tenutaria del maneggio La Bastide, Michela Lomazzi – vogliamo essere di supporto alle famiglie anche in questo, …ma poi ci di deve anche divertire. Abbiamo organizzato una grande caccia al tesoro, che avrà un ostacolo in più, sarà in inglese, naturalmente noi affiancheremo i piccoli per aiutarli, non solo a superare le prove, ma anche ad imparare qualcosa divertendosi. I giochi per bambini, io credo, possono spingersi oltre il mero divertimento, questo vale ancora di più per la caccia al tesoro. I bambini da sempre amano raccogliere piccoli o grandi tesori che trovano per terra, pigne, sassi dalla forma strana. È una caccia al tesoro che invita a guardare, a vedere tutto quello che c’è sempre sotto i nostri piedi, da dargli un nome, non solo quello che conosciamo, ma anche un altro, in una lingua che non è la nostra. Una caccia al tesoro regala sempre belle sorprese, ci si avvicina giocando, si fa gruppo, ci si sente vicini, simili ma diversi. Nel pomeriggio, poi…tutti in sella, per stare con i nostri amici cavalli”.

Per info, prenotazioni e costi: www.labastideasd.com – 3456501802 Michela.