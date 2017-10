Si rompe un tubo oltreconfine: traffico difficoltoso alla dogana di Ponte Tresa

Lavena Ponte Tresa Dogana

Traffico difficoltoso nella zona della dogana di Ponte Tresa dove questa mattina, in territorio elvetico, si è rotto un tubo dell’acqua, costringendo il Municipio a restringere la strada ad una carreggiata per consentire i lavori di riparazione.

Il traffico, costretto su un’unica corsia è stato rallentato per tutto il giorno, con lunghe code.

Proprio in vista dell’orario di rientro dei lavoratori frontalieri, la Polizia cantonale invita gli automobilisti diretti verso Ponte Tresa ad utilizzare altri percorsi, ad esempio l’autostrada A2 con uscita a Melide, direzione Capolago, per raggiungere il valico di Porto Ceresio e arrivare a Lavena Ponte Tresa utilizzando la lacuale in territorio italiano.