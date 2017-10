Torna la castagnata dell’Assi

Lo Sci Club Assi di Somma Lombardo organizza, col patrocinio dell’amministrazione comunale, la 36esima castagnata in Piazza Visconti.

Per una settimana, nei giorni 21-22-28-29-31 ottobre e 1 novembre, la piazza si animerà grazie all’iniziativa ormai diventata una tradizione. Oltre alle castagne, salamini alla piastra e vin brulè. Per tutta la durata dell’evento proseguirà la raccolta volontaria dei fondi per Visso