Una chitarra a tre manici e video virali lanciano nel mondo il nuovo album di Luca Stricagnoli

Chi ha cominciato a seguire la carriera musicale di Luca Stricagnoli non può stupirsi più di tanto dell’eco che le sue performance hanno ogni volta che diventano pubbliche.

Basta guardare uno qualunque dei suoi video per capire che questo chitarrista, originario di Malnate, non è un musicista ordinario. Nei suoi pezzi c’è ricerca, passione ma soprattutto creatività. Tutto trasuda del modo particolare ed originale con il quale Luca ama superare i limite dello strumento che suona, tanto che per alcuni pezzi del suo ultimo album ha costruito una chitarra ad hoc, completamente nuova e molto particolare: una chitarra a tre manici.

Inevitabile che il primo video di una sua esecuzione con questo nuovo gioiellino fatto costruire su misura sia diventato virale in poco tempo collezionando milioni di visualizzazioni in tutto il mondo.

La nuova spinta creativa di Stricagnoli è tutta racchiusa nel suo ultimo album appena finito di incidere. Si chiama “What if?” e contiene 4 brani originali, 6 arrangiamenti e una grande varietà di tecniche esecutive.

Tutti i brani sono suonati con tre chitarre diverse: una standard, una speciale e, appunto, la nuovissima chitarra a tre manici.

«Si tratta di una chitarra Triplo Manico fatta su misura dal liutaio italiano Davide Serracini - racconta Luca Stricagnoli che ora vive in Germania -. Questo strumento mi dà la più vasta gamma di alternative. Il primo manico in pratica è una chitarra standard; il secondo manico è come la Chitarra Speciale ma con 7 corde; il terzo è un manico invertito fatto da solo 3 corde gravi. La novità principale di questa chitarra è che consente al chitarrista, per la prima volta, di suonare elaborate linee di basso insieme alle percussioni con il solo braccio destro, lasciando la mano sinistra totalmente libera. Ciò avviene grazie al terzo manico, che è invertito».

I brani del nuovo disco suonati con questa chitarra sono “Now We Are Free”, “Feel Good Inc.” e “Can’t Stop”.

Ecco il video di “Feel Good Inc.”, arrangiamento dei Gorillaz, che ha fatto il giro del mondo:

Luca Stricagnoli si è trasferito in Germania nel 2016, dove vive con la fidanzata Meg Pfeiffer, anche lei chitarrista e cantante di successo.

«Ho chiesto a Meg di fare parte del mio album e di essere parte del tour mondiale – racconta Luca -. Ho preso parte a “International Guitar Night 2016/2017″, condividendo il palco con 3 fantastici musicisti, provenienti da diversi paesi, per quasi due mesi. Ripeterò l’esperienza in occasione di “International Guitar Night 2018/2019″, essendo stato invitato ad essere l “host” del tour».