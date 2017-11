Ancora sole, ma da metà settimana peggiora

Una settimana a doppia trazione quella che si sta affacciando: sole e bel tempo fino a mercoledì, nuvole e forse pioggia, da giovedì.

LA SITUAZIONE – Il punto sul meteo arriva dal Centro Geofisico Prealpino: “Venti più miti soffiano da NW sulle Alpi nella prima parte della settimana con l’avanzare verso l’Italia dell’anticiclone delle Azzorre che mantiene condizioni di bel tempo. Da giovedì, con il lento spostamento verso Est dell’alta pressione, aria più umida e corpi nuvolosi atlantici potranno interessare marginalmente il N-Italia”.

PREVISIONI – Oggi “soleggiato con alcuni passaggi di nubi medio-alte nelle ore centrali della giornata. Durante la notte brinate e banchi di nebbia sui luoghi umidi.

Martedì abbastanza soleggiato, a tratti velature di nubi alte. Nebbie o banchi di nubi basse sulla pianura soprattutto a mattina e sera. Temperature stazionarie al piano ma più miti in montagna con inversione termica sulle Prealpi”.

Mercoledì “soleggiato su Alpi e Prealpi ma via via nuvoloso sulla pianura padana. In serata forse pioviggini sul Pavese oppure asciutto”.

TENDENZA – Giovedì 23 e venerdì 24 novembre: “Probabilmente nuvoloso con ancora un po’ di sole in montagna. Non freddo. Pioviggini sulla bassa padana, altrimenti asciutto. Forse qualche debole pioggia nella notte tra venerdì e sabato”.