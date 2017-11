Il capitano agli anziani: “Ecco come proteggervi dalle truffe”

Domenica 26 novembre 2017, nell’ambito del tradizionale pranzo che ogni fine mese si tiene nei locali della Sede, è stato ospite dell’Associazione di Volontariato “Solidarietà” di Maccagno con Pino e Veddasca il Capitano Alessandro Volpini, Comandante la

Compagnia dei Carabinieri di Luino.



A fare gli onori di casa la Presidente Giovanna Porcù, rappresentante di una delle più belle realtà associative del territorio, forte degli oltre 650 tesserati al sodalizio maccagnese.

Con lei, per l’amministrazione comunale, il sindaco Fabio Passera e l’Assessore Amedeo Piazza. In una sala gremita al limite della capienza, c’erano anche il Comandante della locale Stazione dei Carabinieri Maresciallo Luigi Belcastro e il suo vice Andrea Zucca.

Al termine del pranzo, il Capitano Volpini ha rivolto all’attenta platea alcuni consigli pratici sulle truffe e sui raggiri più comuni rivolti agli anziani e ha richiamato il ruolo dei

Carabinieri, sempre a servizio della popolazione anche per semplici segnalazioni o dettagli che possono sembrare poco importanti.

Invece, è proprio dalla collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine, oltre all’attenzione e a quel briciolo di diffidenza che bisogna rivolgere agli sconosciuti che ti avvicinano per strada o che suonano al campanello, si possono sventare comportamenti illeciti che vanno sempre a discapito delle persone più deboli.

Il Capitano Volpini ha potuto interagire con il pubblico, che ha mostrato di gradire la vicinanza dell’Arma nei confronti della sicurezza e della prevenzione.

“Un’occasione importante”, secondo il sindaco Fabio Passera. “Da sempre i Carabinieri sono un punto fermo per la nostra Comunità, con la loro presenza capillare in paese al fianco della gente. Occasioni come questa sono importanti per stringere un patto sempre più stretto tra cittadinanza e Istituzioni, in nome di quella sicurezza che è una delle basi fondanti del nostro vivere civile. Grazie anche al Capitano Volpini, che ha saputo mettere a

proprio agio il numeroso pubblico venuto apposta per ascoltarlo, dimostrando grande sensibilità e indiscutibili doti umane.”