Il Festival Glocal cerca volontari

Glocalnews cerca volontari: che festival sarebbe senza una buona squadra di persone che contribuiscono al suo successo, imparando a lavorare in team e facendo esperienza sul campo? Ebbene sì, stiamo reclutando volontari per la quattro giorni del festival. Vorrai fare parte della squadra? Durante Glocalnews “tutto il mondo è Varese” e la città si popola di giornalisti, influencer ed esperti per parlare al pubblico di giornalismo digitale locale e tutti i mondi che si collegano a questo tema.

Per realizzare il festival occorre molta passione, energia, voglia di fare ed entusiasmo. Per questo stiamo cercando volontari che durante le giornate si occupino di segreteria e accoglienza oppure di organizzazione e logistica. C’è tempo fino al 13 novembre per presentare la candidatura.

Come candidarsi

Per partecipare occorre compilare il form a questo link indicandoci i tuoi dati e le tue competenze. L’organizzazione del festival si riserva di selezionare le candidature e comunicherà in seguito l’elenco dei selezionati. Ti aspettiamo!