Hans Tuzzi in libreria con il nuovo romanzo “Al vento dell’Oceano”

Appuntamento alla Libreria Ubik per sabato 25 novembre, alle ore 17:30. Ospite Hans Tuzzi, col suo nuovo romanzo “Al vento dell’oceano”, edizione Bollati Boringhieri. Condurrà l’incontro Mario Chiodetti.

Hans Tuzzi è uno scrittore apprezzato dalla critica e amato dai lettori, con alle spalle diverse pubblicazioni. “Al vento dell’oceano” è il terzo, e purtroppo ultimo, capitolo della saga con Neron Vukcic. E’ un onore per noi portarlo a Varese.

Aprile 1926. Sul transatlantico Pamphylia Neron Vukcic onora una promessa fatta a sé stesso nel 1914: andare a vivere a New York, la Mela d’Oro del XX secolo. Ma è mai possibile che il delitto non lo segua mentre teso e diffidente naviga verso il Nuovo Mondo? Naturalmente no. E quando in una suite di prima classe Elizabeth Hillman, bella moglie del senatore James R. Hillman, viene sorpresa con la mano sul pugnale piantato nel cuore del banchiere, politico e collezionista Clifford M. Marshall, acerrimo avversario del marito all’interno del Grand Old Party, il capitano della nave deve procedere a un arresto che desta scalpore e scandalo. A Hillman e al fratello dell’accusata non resta che chiedere a Neron Vukcic di smascherare il vero assassino prima che il transatlantico giunga a New York. Pigro e fedele alla propria pigrizia, Vukcic rifiuta. Ma un senatore e un miliardario americani posseggono argomenti sufficienti a vincere la più ostinata resistenza di un apolide immigrato. Così, con la prospettiva di un pronto rilascio della cittadinanza, di un pingue conto in banca e di una brownstone house affacciata su Gramercy Park, Neron Vukcic si mette al lavoro chiudendo il caso e, nello stesso tempo, la trilogia a lui dedicata.