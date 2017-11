“Pedala con i campioni” nel nome di Scarponi

Presentazioni, gare giovanili, squadre, corridori di ciclismo in provincia di Varese

La “Pedala con i Campioni” dell’8 dicembre a Brinzio diventa maggiorenne e non poteva che essere dedicata a Michele Scarponi, il campione marchigiano scomparso prima del Giro d’Italia a causa di un tragico incidente stradale.

La 18a edizione della grande pedalata in compagnia avrà come slogan la scritta “Scarponi nel cuore” oltre al disegno di un’aquila, stampati sui numeri personali e sul materiale consegnato a tutti i partecipanti. Lo hanno deciso gli organizzatori, ovvero i corridori e gli ex corridori professionisti della nostra provincia, che dal 2000 danno vita a una manifestazione benefica e conviviale che porta ogni volta oltre mille appassionati a passare una mattina in compagnia a bordo della propria bici.

Nei giorni scorsi l’ex ciclista Stefano Zanini e il giornalista Sergio Gianoli, in rappresentanza della “Pedala con i Campioni”, si sono recati a Filottrano, il paese natale di Scarponi per rendergli omaggio, visitare la sua tomba e consegnare il dorsale numero 1 della manifestazione di Brinzio.

Proprio Zanini – che in questa stagione era il ds della squadra di Scarponi, l’Astana – ha voluto accostare il nome del corridore marchigiano alla pedalata-evento del Varesotto. Le iscrizioni sono già aperte (per info si possono visitare il SITO ufficiale e la PAGINA FB) mentre l’organizzazione ha già diramato le indicazioni principali. Ritrovo dalle ore 9 dell’8 dicembre a Brinzio, partenza alle ore 10, percorso – ad andatura turistica – di circa 45 chilometri con benedizione collettiva alla cappelletta della Madonnina del Brinzio, poco prima di concludere la pedalata.