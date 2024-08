Arrosticini e polenta, a Brinzio torna la festa degli Alpini

Il Gruppo Alpini Brinzio invita tutti alla Festa Alpina 2024, un evento imperdibile che si terrà dal 23 al 25 agosto presso il Parco T. Piccinelli a Brinzio. Dedicata alla Madonna della Neve, questa festa promette tre giorni di puro divertimento, buona cucina e celebrazione della tradizione alpina.

Venerdì 23 Agosto

La festa prende il via venerdì alle 17:30 con Aperitivo Alpino, un’occasione perfetta per rilassarsi e socializzare. A seguire, il Banco Gastronomico aprirà le sue porte con uno show cooking che delizierà i presenti. Tra le prelibatezze in menù ci saranno arrosticini, gnocchi al sugo, smash burger, tomini e molto altro ancora. Una serata dedicata ai sapori forti e autentici che non deluderà.

Sabato 24 Agosto

La giornata di sabato inizia alle 12:00 con il tradizionale Rrancio Alpino, un appuntamento imperdibile per gli amanti della buona cucina. A partire dalle 17:30, torna l’Aperitivo Alpino, seguito nuovamente dall’apertura del banco gastronomico. Questa volta il menù includerà, oltre agli arrosticini, specialità come la polenta e asino, risotto vino & salsiccia, e ovviamente i deliziosi tomini. Un’ottima occasione per degustare piatti tipici e godere dell’atmosfera conviviale.

Domenica 25 Agosto

La festa si conclude in grande stile domenica, con il Banco Gastronomico che aprirà già dalle 12:00 per un pranzo ricco di sapori. Tra le proposte culinarie, oltre agli immancabili arrosticini, ci saranno le tagliatelle alla crema di zucchine, polenta e asino, tomini e molte altre delizie. Un modo perfetto per chiudere la festa in compagnia e con il palato soddisfatto.