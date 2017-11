Piccolo mercatino di Natale

Salamelle e vin blulè, aria natalizia e tanti bambini che giocano in piazza della chiesa.

Non è una favola, ma quello che l’amministrazione comunale e oratorio stanno preparando a Bedero Valcuvia, splendido paese nel cuore dei boschi immerso nella natura.

L’appuntamento è per domenica 9 dicembre quando nella piccola piazza del paese dove convivono fianco a fianco chiesa e palazzo comunale si terrà un evento speciale: dalle 10 alle 18 si potrà stare in compagnia per bersi un bicchiere di vin blulè o mangiarsi un piatto caldo.

Nel pomeriggio, invece, dalle 14 alle 17 verranno disposti dei tavoli al servizio del mercatino dei piccoli, che potranno scambiarsi oggetti, giochi e quant’altro, il tutto sotto la supervisione dei genitori.

Per i più golosi ci sarà cioccolata calda e la possibilità di gustarsi un aperitivo al circolo del paese.

La partecipazione è libera e gli organizzatori auspicano una massiccia presenza di cittadini per regalare a tutti una giornata speciale.