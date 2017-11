Promozione della salute: 41 aziende da premiare

Sono 41 le aziende che giovedì 30 novembre verranno premiate per il loro impegno nella promozione della salute tra i dipendenti.

Si tratta del Progetto WHP – Workplace Health Promotion, l’iniziativa lanciata da un’intesa operativa firmata a inizio 2013 da Unione degli Industriali della Provincia di Varese, da ATS Insubria e dai responsabili dei Dipartimenti Salute e Sicurezza di Cgil, Cisl e Uil. L’obiettivo è quello di andare oltre la semplice applicazione della normativa sulla sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, coinvolgendo il maggior numero possibile di imprese e di lavoratori del territorio in attività in grado di migliorare lo stile di vita delle persone.

Come ormai tradizione da 4 anni a questa parte, le ditte che hanno svolto nel 2017 il programma specifico di realizzazione di buone pratiche (azioni efficaci validate) volte al cambiamento di stili vita nella popolazione e finalizzate alla promozione della salute e di una vita più sana verranno premiate con una cerimonia ufficiale.

L’appuntamento è per giovedì 30 novembre 2017, alle ore 16.00, nella sede di Gallarate dell’Unione Industriali (via Vittorio Veneto 8/D) e sarà l’occasione per ascoltare anche l’intervento della dott.ssa Martina Lampugnani , psicologa di ATS Insubria, dedicato alle nuove dipendenze.

L’evento, aperto dai saluti del direttore dell’Unione Industriali Vittorio Gandini, del direttore generale di ATS Insubria, Paola Lattuada e del direttore sanitario Anna Maria Maestroni, sarà l’occasione anche per chi non conosce il Progetto WHP Lombardia per avere informazioni e ascoltare esperienze svolte nel corso dell’anno.

Di seguito le aziende premiate