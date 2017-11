Un black “free-day” per le aziende

Black Free-Day x le Start-Up, si chiamerà così l’incontro organizzato da Albè & Associati Studio Legale di Busto Arsizio in programma il prossimo 24 novembre con inizio alle ore 17.00.

Si tratta di una rivisitazione della celebre ricorrenza del Black Friday, volta alla promozione ed alla circolazione delle nuove idee all’interno di un contesto professionale ma assolutamente informale.

Il mondo delle start-up è in continua evoluzione. Basti pensare che, da ottobre 2015 ad oggi, il loro numero è cresciuto di 700 unità – passando da 4.075 a 5.400, di cui 1.024 solo in Lombardia – e che altrettanto celermente si susseguono gli interventi normativi per regolare il fenomeno.

Sicuramente avviare una start-up oggi può offrire una serie di vantaggi e di opportunità proposti con l’obiettivo di agevolare queste nuove forme di imprenditorialità ma, tuttavia, nella realtà dei fatti potrebbero sorgere problemi di natura legale, burocratica nonché finanziaria: un percorso insomma ricco di ostacoli.

Albè & Associati Studio Legale aprirà le porte alle start-up, agli addetti ai lavori, nonché a tutti coloro che vogliono saperne di più perché hanno un’idea e vogliono mettersi in gioco.

Il workshop sarà molto semplice: i partecipanti avranno la possibilità di formulare domande ed esporre i propri dubbi one-to-one, “spendendo” dei gettoni preventivamente consegnati all’ingresso, presso ciascuno dei 4 desk presenti: SOCIETA’, LAVORO, ECONOMIA & FINANZA e BREVETTI & PRIVACY.

Non sarà solo un’occasione di apprendimento, bensì un’opportunità di confronto, dialogo e networking completamente free in pieno stile community.

Chi volesse partecipare è pregato di confermare la presenza all’indirizzo mail info@albeeassociati.it oppure telefonando ai numeri 0331.639176 – 335.5890331 (Rif. Chiara Greco).