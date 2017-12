Alle Corti arriva Babbo Natale

Al Centro Commerciale Le Corti la pista di pattinaggio su ghiaccio inaugurata a novembre e attiva fino al 28 gennaio, ha creato un clima natalizio davvero unico attirando tante persone di tutte le età; ma sono soprattutto i più piccoli ad aver accolto con grande entusiasmo questa iniziativa, tanto che ogni giorno affollano la pista rendendo l’atmosfera natalizia ancor più allegra. Le Corti ha pensato di rendere l’attesa del Natale ancor più bella e divertente, infatti domenica 17 dicembre dalle ore 15 in poi si potrà incontrare Babbo Natale in persona proprio sulla pista di pattinaggio.

Tutti potranno pattinare insieme a lui e fare foto ricordo.

Inoltre per tutti i partecipanti ci sarà una simpatica sorpresa: un panettoncino in omaggio.