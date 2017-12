Buono mensile da 500 euro per le famiglie con figli disabili

Buono mensile da 500 euro alle famiglie con figli disabili gravissimi minori o di eta’ inferiore ai 25 anni e studenti. Lo ha dichiarato l’assessore al Reddito di autonomia e Inclusione sociale di Regione Lombardia Francesca Brianza, presentando il provvedimento approvato durante l’ultima riunione di giunta.

«Nel corso del 2017 – ha ricordato Brianza – Regione Lombardia è intervenuta, in applicazione del Fondo non autosufficienza con specifiche misure che hanno consentito di dare a circa 4.600 lombardi con gravissima disabilita’ un Buono di mille euro al mese . Attraverso questo nuovo provvedimento -eroghiamo un buono mensile aggiuntivo di 500 euro come contributo per sostenere le spese di assunzione di personale di assistenza».

Le risorse messe a disposizione per questo provvedimento ammontano a 1.365.075 milioni di euro e si stima che andranno a beneficiare circa 300 persone.

Ulteriori 749.000 euro sono stati destinati per il sostegno della misura B2 per le persone in condizione di non autosufficienza o di disabilita’ grave, per l’erogazione di Buoni sociali mensili per gli assistenti familiari regolarmente assunti.