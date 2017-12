La Cannabis Light legale cos’è, perché è legale e cosa c’entra il CBD in tutto questo?

Il tema della Cannabis Legale o Light è di grande interesse e il motivo sta nella liberalizzazione della vendita, purché il valore del THC non superi lo 0,2%.

Cannabis Light. Cos’è e come la si colloca nell’ambito del mercato del consumo

La Cannabis Light non è un semplice passatempo o un nuovo gioco di società. La Cannabis Light è legale se ha il THC inferiore allo 0,2% ed è permessa un’oscillazione fino allo 0,6%. Si sa infatti che le genetiche della Sativa da cui si trae la Light sono state ottenute con metodi agronomici innovativi basati su accurati studi botanici che hanno implicato molte ricerche internazionali protrattesi per quasi una ventina di anni con ampie sperimentazioni “sul campo”. In questo modo è stato possibile dare origine a varietà tanto depotenziate dal punto di vista degli effetti sulla psiche da non poter più essere considerate degli stupefacenti. Anche se c’è da specificarlo, non è la Cannabis in sé ad essere vietata, ma la presenza della sostanza psicotropa del THC (AKA Delta-9-tetraidrocannabinolo).

Possiamo stare tranquilli, non è un’erba da sballo, non è solo una moda, non è passaparola per alimentare il chiacchiericcio, ma allora, cos’è? La riposta non è univoca, noi però proveremo a darne una che cerchi di spiegare il valore di questo bene, che non sia associabile all’illegalità.

La cannabis legale e il CBD: un connubio casuale?

Il THC è solo uno dei circa cento cannabinoidi conosciuti della pianta ed ha un altro ospite illustre e altrettanto famoso il CBD (AKA Cannabidiolo). La ricerca sul Cannabidiolo è, in realtà, uno dei motori propulsivi che hanno spinto e sostenuto l’innovazione che ha portato alla nascita della Cannabis Light, la cui legalità può essere imputata anche alla possibilità di far arrivare sul mercato il CBD. I coltivatori infatti sono alla ricerca di varietà da cui estrarre molto CBD (genetiche cioè con molto CBD senza quasi THC) da convertire in oli o in altri preparati per la sua somministrazione come le pomate, le cere, ecc. La Cannabis Light è un progetto a scopo soprattutto terapeutico. Il CBD è sotto accurata indagine da parte della ricerca medica che gli riconosce grandi doti come dimostra il sito governativo americano il US National Library of Medicine National Institutes of Health su cui sono pubblicati tutti i risultati, molti dei quali ancora poco esplorati e sconosciuti nel bel paese.

Di fatto, le Cannabis Light Legali che si possono acquistare sono di due tipi: quelle a basso contenuto di CBD mescolate persino con i semi, oppure quelle ricche di CBD. Oltre alla tipica profumazione e fragranza, grazie al Cannabidiolo, regalano tranquillità e senso di benessere. La nota amara è che sebbene vi siano molti studi e ricerche internazionali che avvallano l’esistenza degli effetti benefici del CBD per l’uomo, questo non è sufficiente a dimostrare che sia veramente utile.

Legal Weed e Seed of Love, due cannabis light legali con elevate dosi di CBD

Legal Weed è un progetto che nasce dalla collaborazione di esperti internazionali nel settore Cannabico. Tutta la gamma prodotti, commercializzata liberamente anche in Italia, è stata sviluppata grazie ad una sapiente selezione di piante provenienti dalle coltivazioni indoor e outdoor di Cannabis biologica. Cosa significa Cannabis Biologica? Si tratta di piante cresciute senza uso di pesticidi, diserbanti, fertilizzanti ecc., coltivate con tecniche di agricoltura biologica. Il motivo per cui è decisivo questo aspetto è di privare la pianta dalla presenza di inquinanti e contenuti chimici. Lo stesso vale per il brand Seed Of Love, e in entrambe le selezioni le relative piantagioni sono dislocate in diversi paesi ma provengono da varietà selezionate, certificate e autorizzate per la coltivazione in Europa. Il contenuto di THC, in tutte le tipologie e formati, è nei limiti consentiti dalla legge. Legal Weed e Seed of Love si contrassegnano per le spiccate concentrazioni di CBD con cui arrivano sul mercato. In alcune genetiche i arriva a quote oltre il 16% e la Virginia West ha picchi di CBD oltre la soglia del 25%. Provarle è più semplice di quanto si creda. Si possono ordinare on line e ricevere in confezione anonima per il giusto rispetto della privacy, basta un click. Ecco uno dei più forniti cataloghi on line di Cannabis Light Legale lo puoi scoprire subito.