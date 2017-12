Quindici studenti samaratesi premiati

Sono state consegnate oggi, sabato 16 dicembre 2017 presso la Biblioteca comunale di Samarate alla presenza dell’Assessore con delega all’educazione e all’istruzione Vitale Monti, le borse di studio a 15 studenti samaratesi che si sono distinti per merito e impegno durante l’anno scolastico 2016/2017.

2.291 euro assegnati dal Comune di Samarate finalizzati all’acquisto di materiale utile per l’attività scolastica, da spendere presso le attività commerciali del territorio individuate dal Comune: un triplice obiettivo, ovvero quello di premiare i giovani in primis, ma anche di sostenere le famiglie e di incentivare l’economia territoriale, attraverso il coinvolgimento dei negozianti samaratesi.

«La consegna delle borse di studio per merito è un momento carico di valore per l’Amministrazione comunale che vuol premiare l’impegno profuso dai ragazzi – commenta Vitale Monti, assessore all’educazione e all’istruzione del comune di Samarate – Un gesto che da un lato vuole trasmettere agli studenti l’idea per cui nella vita l’impegno e il merito vengono riconosciuti, e dall’altro vuole essere un sostegno alle famiglie, che seguono e spronano a continuare il percorso di studi. Questi ragazzi meritano il supporto e la vicinanza della comunità, proprio come si è dimostrato oggi».

Un riconoscimento che vuole essere uno stimolo a proseguire gli studi per i ragazzi in uscita da una fase del loro percorso scolastico: le borse di studio sono state infatti consegnate a 7 alunni meritevoli delle classi 5° delle scuole primarie, 5 delle classi 3° delle scuole secondarie di primo grado e 3 all’ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado.

Le autorità e i cittadini hanno presenziato alla consegna delle borse di studio, una cerimonia molto sentita dalla comunità nonché l’occasione per vivere un momento di orgoglio nei confronti delle giovani eccellenze samaratesi, vero e proprio virtuoso biglietto da visita della collettività.