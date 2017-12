Un pomeriggio tra tentativi ed errori

Ne è passato di tempo da quel post che annunciava la nascita del suo blog Per tentativi ed errori.

Da allora la piccola è cresciuta, ma la passione per le lasagne è rimasta intatta. Così come quella del grande per i giochi di magia e della pallavolo per la mezzana.

Barbara da allora corre da un capo all’altro della provincia spingendosi fino a Milano e i tempi per carpire conversazioni a volte esilaranti ne ha sempre meno, ma la passione per la scrittura resta intatta.

Sabato sarà all’edicole’ di Malnate, in piazza Repubblica, per presentare il suo libro tratto dai post del blog.

“Avevo in mente di mettere l’immagine di un fiocco, rosa o azzurro. – Scriveva quel lontano febbraio di due anni fa – Ma poi ho pensato che alla mia mamma sarebbe venuto un colpo e che, in realtà, non lo so mica di che colore deve essere un blog. La parola è maschile, ma l’autrice è femmina e mamma. Forse ci voleva rosso, come il colore dei miei capelli.

Tutto questo per dire che lui è nato e arrivato, dopo meditazioni e ripensamenti. Con la spinta dolce ma ferma di alcune amiche e amici – virtuali e non – che mi hanno dato lo slancio necessario per fare il tuffo, altrimenti io sarei rimasta seduta sul trampolino. Con un graditissimo regalo, l’immagine di copertina di Alessandro Sanna, che con pochi colori dipinge sogni.

Lui, il blog, si chiama Pertentativiederrori, che sintetizza e fa convergere in unica riga la mia filosofia e il mio approccio alla vita, alla famiglia e alle relazioni. Forse perché son preparata sulla teoria, forse perché predico bene ma più spesso razzolo male, sono giunta alla conclusione che si debba procedere così, per tentativi ed errori.

Bisogna provarci sempre.

Io faccio così, e chiunque di voi avrà voglia di continuare leggere dei miei tentativi – e dei conseguenti errori – sarà il benvenuto”.

In tanti hanno accolto quell’invito e ogni giorno si collegano anche per scoprire le nuove avventure di Barbara & C. Molti sono andati anche oltre e hanno acquistato il libro, che trovate qui.

In quindici non si sono fermati lì e hanno fatto altrettante recensioni entusiastiche tutte da cinque stelline. Come quella di Mario che scrive: “Leggere queste pagine significa osservare te stessa come da una webcam. Improvvisamente ti appari, ti vedi, ridi e ti commuovi di tante cose che vivi tutti i giorni ma di cui non ti rendi nemmeno conto. Scopri che anche le piccolezze della tua giornata possono diventare spettacolari e piene di significato come le scene di un film. Grazie Barbara x averci aperto gli occhi e riattivato il cuore”.

Laura: “Un libro che si legge tutto d’un fiato. Un libro che ti fa sorridere, ridere e riflettere. Ti consegna in modo sincero e genuino lo spaccato della vita di una donna e di una mamma REALE. Racconta le difficoltà e le soddisfazioni che il ruolo di genitore comporta: momenti di tenerezza, di scontro e incontro con i propri figli che diventano grandi e ti obbligano a crescere e maturare insieme a loro. Barbara Boggio attraverso questo libro mi ha dato la possibilità di specchiarmi e rispecchiarmi in lei.

Da leggere per comprendere che il rapporto con i propri figli non si costruisce attraverso regole magiche, ma si costruisce esclusivamente per… tentativi ed errori!”

Ora non vi resta che unirvi a chi sabato alle 16.30 sarà a Malnate per ascoltare direttamente dall’autrice le sue storie.