Il centro prelievi piace ai malnatesi

Il commento del presidente della Sos Malnate Massimo Desiante sul centro prelievi

Tra il mese di giugno e quello di settembre dello scorso anno abbiamo somministrato un questionario di gradimento del servizio alle persone che si sono recate presso il nostro centro prelievi.

Il questionario è stato somministrato ed elaborato dai giovani con il progetto di alternanza scuola lavoro che ringraziamo per la collaborazione. Questi i risultati che desideriamo condividere con voi.



Alla dom ande inerenti l’organizzazione amministrativa, il pagamento del ticket, gli orari e giorni di apertura e la consegna dei referti il giudizio del campione si è assestato su 4,5, su una scala da 1 a 5. Sono ancora tanti, il 44% , che non sono a conoscenza che c’è la possibilità di consultare i referti on line.

I livelli di cortesia del personale sono molto alti (tra i 4,6 e i 4,7 tra tutti gli operatori coinvolti) e in generale il servizio prelievi ottiene un punteggio di gradimento di 4,5.

Molto alti sono anche i giudizi inerenti il comfort e la pulizia (4,7) e in generale quando chiediamo se ritiene il nostro ambulatorio da consigliare ai conoscenti (il 97% risponde affermativamente).

Risultati più bassi, ma sempre nell’ambito della positività, sono riferiti ai tempi di attesa (4) e sul parcheggio (4) sempre considerando una scala da 1 a 5.

La domanda finale sul un giudizio complessivo del servizio il 58% ha risposto che il servizio è migliorato, il 42% che è uguale rispetto all’ultima volta che ha fatto degli esami e nessuno ritiene che il servizio sia peggiorato.

Il 59% delle persone che hanno risposto alle nostre domande sono di sesso femminile, il 41% maschile con una età media di 55 anni. Il 77% di loro è di Malnate e il restante dai paesi limitrofi.

Grazie a tutte le persone che si sono rese disponibili per rispondere alle nostre domande e faremo tesoro di questi risultati per migliorare i servizi nel futuro.