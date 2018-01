Luino Corsi, proroga delle iscrizioni

Il Comune di Luino comunica la proroga della possibilità di iscriversi ai corsi dell’iniziativa Luino Corsi per il periodo febbraio giugno 2018, in quanto risultano ancora disponibili posti ai corsi di:

– Tedesco avanzato del martedì

– Tedesco intermedio del mercoledì

– Inglese intermedio del mercoledì

– Conversazione inglese

– Francese base e conversazione

– Cucina per adulti

– Il mio orto

– Sperimentiamo le meraviglie della natura

– Cucina a freddo per bambini

– Yoga sabato mattina

– Cucito base

La proroga è fino al 19 gennaio. Le iscrizioni potranno essere effettuate presentandosi presso l’Ufficio Cultura (Secondo Piano) dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,30 e al lunedì, martedì e giovedì dalle 17 alle 18.