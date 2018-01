Quattro persone intossicate da monossido

Quattro persone sono rimaste intossicate a causa di una fuga di monossido di carbonio in una casa di Cittiglio. Il fatto è avvenuto nella serata di domenica in via Marconi.

Dalle prime informazioni le quattro persone sono state trovate semi incoscienti al rientro di una parente, che ha dato l’allarme. Sul posto sono stati chiamati ad intervenire i vigili del fuoco del distaccamento di Ispra, carabinieri e 118.

I locali sono stati subito arieggiati e le persone soccorse: tutte presentavano i sintomi dell’intossicazione da monossido di carbonio, gas inodore sprigionatosi probabilmente da una caldaia difettosa.

I quattro sono stati trasportati prima al pronto soccorso di Cittiglio e poi trasferiti a Milano in camera iperbarica.