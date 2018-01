Torna il presepe vivente

Un’intera frazione è alle prese in questi giorni per regalare un sogno a tutti quanti: assistere alla rappresentazione della Natività, possibile grazie all’impergno di ben 80 figuranti.

Il ”presepe vivente” da molti anni viene infatti organizzato dal Comune di Cuveglio, il comitato Vergobbio in festa e il Centro Anziani.

Con la partecipazione di più di 80 comparse in costume la manifestazione si terrà nella giornata del 6 Gennaio alle ore 18,30 con partenza dalla chiesa di San Lorenzo, nell’omonima piazza per spostarsi lungo le vie di Cuveglio sino ad arrivare in via Vidoletti.

Il percorso è strutturato in “stazioni” molto caratteristiche ed è prevista la degustazione di vin brulè.

Al termine grande spettacolo di magia col “mangiafuoco” e per rifocillarsi dopo e durante la manifestazione ci sarà polenta e spezzatino, polenta e zola, patatine e salamini.