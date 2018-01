Tre corsi per scoprire la lettura da Bustolibri.com

Dopo il successo delle scorse edizioni, per il 2018 Bustolibri.com rinnova e amplia la sua offerta di corsi destinati al pubblico per scoprire, nelle sue varie sfaccettature, il mondo dei libri e della letteratura. Anche quest’anno l’organizzazione e la gestione dei corsi sarà affidata a una coppia di affermati scrittori, grandi amici della libreria bustocca: Laura Pariani e Nicola Fantini, autori tra l’altro di “Nostra Signora degli scorpioni” e “Che Guevara aveva un gallo”.

I tre corsi organizzati da Bustolibri.com, rivolti a diverse tipologie di lettori e aspiranti scrittori, prenderanno il via il 18 febbraio per concludersi il 23 maggio, e si svolgeranno tutti presso la Galleria Boragno di via Milano 4 a Busto Arsizio.

Questo il programma completo delle iniziative:

– Il corso di lettura “Quattro strane coppie” propone un originale parallelo tra i più importanti autori italiani e internazionali del Novecento: in ognuno dei quattro incontri, l’opera di uno scrittore consacrato con il Premio Nobel viene confrontata con un capolavoro della letteratura italiana contemporanea. Ne derivano gli interessanti abbinamenti tra “Non lasciarmi” di Kazuo Ishiguro, Nobel 2017, e “Il deserto dei tartari” di Dino Buzzati, che sarà al centro del primo appuntamento fissato per domenica 18 febbraio alle 17, e poi a seguire: il 18 marzo Alice Munro (“La vista da Castle Rock”) e Lalla Romano (“La penombra che abbiamo attraversato”), il 25 marzo Mario Vargas Llosa (“La festa del caprone”) e Leonardo Sciascia (“Todo modo”), il 15 aprile José Saramago (“Le intermittenze della morte”) e Italo Calvino (“Il cavaliere inesistente”). Quest’ultimo incontro si svolgerà a Orta San Giulio. Il costo della partecipazione a ogni incontro è di 10 euro a persona.

– Il corso di scrittura “Inventare mondi di parole” comprende quattro incontri per riflettere e discutere sui problemi con cui gli aspiranti scrittori (e quelli già in attività) devono confrontarsi quotidianamente. “Per chi vuole provarci, per chi ci ha provato e non sa come andare avanti” recita il sottotitolo del corso, che avrà inizio mercoledì 28 marzo alle 21 con la serata che avrà per tema “Che tipo di storia stiamo narrando?”. Il ciclo di incontri proseguirà poi il 18 aprile con “La gerarchia dei personaggi”, il 9 maggio con “Il coinvolgimento emotivo” e il 23 maggio “Personaggi e cambiamenti. I buoni e i cattivi”. L’iscrizione all’intero ciclo di incontri ha un costo di 100 euro a persona.

– La grande novità del nuovo anno è il corso “Guida alla fanta-scienza”, un approccio originale a uno dei generi letterari più amati del secolo scorso e dell’attuale: tre incontri per leggere, riflettere e discutere sui capolavori della letteratura fantascientifica. Si comincia mercoledì 4 aprile alle 21 con “Le copertine raccontano: la grande immaginazione”; a seguire, il 2 maggio “Alieni e catastrofi. Futuro prossimo” e il 16 maggio “Effetto tempo e avventure digitali”.

La quota di iscrizione ai tre incontri è di 75 euro a persona.

Per tutte le informazioni sugli incontri e per prenotare la propria partecipazione ai corsi è possibile contattare l’indirizzo mail eventi@bustolibri.net. Studenti e insegnanti possono partecipare utilizzando rispettivamente la piattaforma 18App e la Carta del Docente.