Un anno con le Guide del Monte San Giorgio

Un anno alla scoperta del sito Unesco del Monte San Giorgio, dei suoi tesori, dei suoi boschi e dei panorami incantevoli che offre questo territorio incastonato tra il Ceresio e le Prealpi.

L’invito viene dall’Associazione transnazionale delle guide ufficiali del sito patrimonio mondiale Unesco del Monte San Giorgio , che ha messo a punto un ricco programma di eventi e proposte per il 2018.

Il primo appuntamento è per domani, sabato 27 gennaio, ed è rivolto a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni. Dalle 10 alle 11.30, alla Biblioteca di Saltrio, è in programma “Le pietre si raccontano”, un incontro dove saranno svelati i trucchi per scoprire i segreti delle rocce.

Gli incontri, le uscite e le iniziative proseguiranno poi a cadenza mensile. Gli eventi si rivolgono a chi, pur frequentando le nostre Prealpi, ha di rado l’occasione di essere accompagnato tra foreste, scavi e miniere da un professionista.

«Vogliamo coinvolgere un pubblico dagli ampi interessi – spiegano i responsabili dell’associazione – e dunque le proposte del nuovo anno toccheranno diversi temi collaterali a quello geo-paleontologico, grazie alla collaborazione dei tanti altri soggetti che hanno a cuore il Monte San Giorgio e che saranno i protagonisti con noi di numerose uscite».

Il Monte San Giorgio, noto in tutto il mondo per il patrimonio fossilifero, è infatti anche una meta turistica tutta da scoprire, ideale per piacevoli passeggiate tra boschi e panorami incantevoli. Le migliaia di pesci e rettili marini risalenti al Triassico che rappresentano il tesoro di questi luoghi giacciono infatti nel cuore di un territorio straordinariamente bello e ricco di motivi di interesse.

Forte ormai di anni di esperienza, l’associazione delle guide vuole rendere partecipi gli abitanti della regione delle tante e diverse opportunità che si celano nel territorio del sito Unesco.

Ci saranno dunque escursioni ma anche appuntamenti “golosi“, come Cioccolandando o le visite ai vigneti e alle cantone Latini. Si potrà andare alla scoperta del canto degli uccelli o dei mille sentieri da percorrere in bicicletta o a piedi.

Ci sono anche proposte davvero curiose: «Una ricercatrice dell’Università dell’Insubria illustrerà il risultato delle sue ricerche sugli itinerari dei paleontologi nell’Ottocento, che poi le guide ci porteranno a ripercorrere. La magia delle notti estive ci avvolgerà salendo verso il Rifugio Gelindo di Besano per conoscere i “Fossili all’imbrunire”. I più piccoli forse avranno il coraggio di fare le ore piccole in una stregata “Notte al Museo” di Clivio».

Le famiglie, gli appassionati e i curiosi potranno trovare le informazioni dettagliate sui singoli eventi seguendo le Guide sul sito dell’Associazione www.guidemsg.org, sulla loro pagina facebook o iscrivendosi alla mailing-list info@guidemsg.org.

Cliccando qui troverete il programma con le date fino a dicembre. I dettagli e le eventuali modifiche saranno comunicati all’approssimarsi delle iniziative.