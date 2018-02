45 scuole varesine partecipano a “M’illumino di meno!”

Arriva M’illumino di meno 2018, la giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili promossa dalla trasmissione Caterpillar di Radio2 e la rete delle Green School della provincia di Varese c’è con oltre 45 scuole e tanti altri!!!

Oltre al risparmio energetico, il tema di quest’anno “Con i piedi per terra” promuove “l’uso dei piedi”, la semplice azione naturale di sostenibilità ambientale del “camminare” dell’andare a piedi, perché sotto i nostri piedi c’è la Terra e per salvarla bisogna cambiare passo.

L’obiettivo di questa edizione sarà “raggiungere la Luna a piedi”: i passi da compiere sono 555 milioni!!!

Per contribuire a questi obiettivi e soprattutto per sensibilizzare sempre più gente a “illuminarsi di meno e meglio”, tra il 22 e il 23 febbraio, oltre 12.000 persone tra studenti e insegnanti delle Green School con la collaborazione dei Sindaci, i gruppi di protezione civile, i vigili, le associazioni, i genitori, nonni e altri cittadini saranno impegnate in numerose iniziative che vanno dal piedibus, alla camminata nel parco del Campo dei Fiori e del parco Pineta, fino all’organizzazione di marce simboliche per la terra e di mezze maratone. Inoltre, nelle aule e nei corridoi gran parte delle scuole aderenti, si adotteranno buone pratiche di risparmio energetico come lo spegnimento delle luci e dei dispositivi elettronici, la sottoscrizione di patti per la sostenibilità da seguire per tutto l’anno scolastico e da portare in famiglia.

Le Green School sono scuole di ogni ordine e grado della provincia di Varese che si distinguono per la loro vocazione sostenibile!

Durante ogni anno scolastico s’impegnano a introdurre o a consolidare al loro interno delle buone pratiche sostenibili come ad esempio la riduzione e la raccolta differenziata spinta dei rifiuti, il risparmio energetico, la mobilità sostenibile casa-scuola e qualunque altra eco-azione utile a ridurre la loro impronta ecologica, allo stesso tempo fanno d’antenna promuovendo e stimolando, in primis verso le famiglie e la società civile, stili e comportamenti sostenibili.

Per conoscere tutte le iniziative organizzate dalla rete delle Green School della provincia di Varese si prega di consultare il sito www.modusriciclandi.info oppure di seguire la pagina facebook cercando @progettogreenschool

Il progetto Green School è gestito da Agenda 21 Laghi, Provincia di Varese, Università dell’Insubria e CAST, con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico per la Lombardia – AT di Varese.