Inaugurata Real Art #3 di Officina Open

La terza edizione della mostra “Real Art” è stata inaugurata, all’interno del progetto Officina Open , alla Galleria d’Arte del Melo a Gallarate giovedì 15 febbraio 2018.

Ad introdurre il progetto e la nuova esposizione all’interno della Galleria delle Arti Visive dell’Università del Melo erano presenti Marco Predazzi (direttore dell’istituto), Emma Zanella (direttrice del museo d’arte contemporanea Maga, Franco Crugnola (curatore di “Real Art”) e Gabriele Ilarietti.

Officina Open è una rete culturale promossa dall’Università del Melo, l’Assessorato alla Cultura di Gallarate ed il Museo d’Arte Contemporanea Maga che si avvale dell’esperienza passata fatta con Officina Contemporanea (la rete culturale cittadina promossa con la Fondazione Cariplo nel 2013) per unire le forze delle realtà culturali attive sul territorio e garantire un’offerta culturale di qualità.

Real Art è stata avviata nel 2015 coinvolgendo artisti, stampatori, giornalisti ed editori che avevano in comune la passione per l’arte e il desiderio di dare il proprio contributo in campo solidale. In qualità di questo fatto, i partecipanti hanno collaborato a titolo gratuito producendo centotrenta opere autografe e rendendo ogni volume diverso dagli altri. Inoltre il ricavato della loro vendita viene devoluto ogni anno ad una associazione senza scopo di lucro (per “Real Art #3” il destinatario sarà l’Istituto Addolorata di Varese).

Real Art non si è limitata solo a coinvolgere la realtà cittadina di Gallarate ma ha avuto grande sostegno anche da altri enti e musei. Inoltre il volume è disponibile nelle librerie di Varese, nel bookshop del Museo Maga, al Museo Bodini di Gemonio, al Museo Parisi Valle di Maccagno con Pino e Veddasca, Spazio Casa Museo E. Tadini di Milano, Galleria Biancoscuro di Pavia, Galleria Cart 70 – 10 di Monza, Meeting Art di Vercelli e Showcases Gallery di Varese.

Officina Open trova luogo presso la Galleria di Arti Visive dell’Università del Melo, che si propone di valorizzare le tecniche artistiche innovative. A tal proposito, Officina Open si pone come obiettivo anche quello di diventare un polo artistico di riferimento per tutti gli artisti della provincia che hanno intenzione di sperimentare: una vera e propria “officina di idee”.

Le attività realizzate con Officina Open evidenziano il connubio esistente tra l’arte e l’aspetto sociale, ricordando quanto possa essere fondamentale il ruolo dell’artista all’interno della società. Nello specifico, l’Università del Melo ha da sempre ricercato la bellezza in ogni sua sfaccettatura: dall’estetica delle opere d’arte all’accompagnare le persone durante la vecchiaia.

