Varese Calcio, tifosi pronti per Arconate

In attesa di conoscere quale sarà il destino della società (QUI gli ultimi aggiornamenti di lunedì sera), i tifosi del Varese Calcio associati nel club Passione Biancorossa non stanno con le mani in mano e si organizzano per sostenere la squadra nella trasferta di Arconate.

Sabato 17 febbraio – si gioca in anticipo per via dell’infrasettimanale del mercoledì successivo – la squadra di mister Tresoldi giocherà appunto sul campo dell’Arconatese (14,30) nell’Altomilanese.

Il ritrovo è fissato per le ore 13 sul piazzale antistante lo stadio “Franco Ossola” di Varese da dove poco dopo partirà il pullman. Il costo del viaggio è fissato in 15 euro per i soci e 20 per i non soci; i biglietti per assistere all’incontro saranno acquistati direttamente allo stadio. Per informazioni e prenotazioni vanno contattati entro venerdì 16 i numeri 348-3584201 (Isacco) e 338-2584390 (Antonella).