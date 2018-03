Dopo di noi, il Comune avvia il programma regionale

E’ stato pubblicato il secondo Avviso pubblico per la realizzazione di interventi a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Il programma regionale “DOPO DI NOI” prevede l’erogazione di contributi a sostegno di interventi gestionali e di interventi infrastrutturali.

Nello specifico:

A. Interventi gestionali con erogazione di contributi volti alla persona disabile grave (l. 104/92, art. 3 comma 3) per: sostegno e accompagnamento all’autonomia, sostegno alla residenzialità (gruppo appartamento, soluzioni di co-housing e housing sociale, pronto intervento.

B. Interventi infrastrutturali con erogazione di contributi per eliminazione delle barriere architettoniche, adattamenti domotici, messa in regola degli impianti; spese di locazione e/o condominiali.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 220 del 5 ottobre 2017 sono state approvate le linee operative di attuazione del programma “DOPO DI NOI” e la ripartizione delle risorse nei vari interventi. Le domande, indirizzate all’ Ufficio di Piano c/o Comune di Busto Arsizio – Settore Servizi Sociali, Busto Arsizio, via Roma 5, potranno essere presentate tramite consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Busto Arsizio oppure Posta Elettronica Certificata (protocollo@comune.bustoarsizio.va.legalmail.it) o raccomandata entro le ore 12 del 31 marzo 2018, tramite l’apposita modulistica allegata sul sito internet istituzionale al presente comunicato.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio di Piano dei Servizi Sociali di via Roma 5 tel. 0331 390117.