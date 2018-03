Falso allarme incendio in piazza Risorgimento

In molti, passando, hanno notato i mezzi fermi e i pompieri al lavoro.

È successo intorno alle 14.45 in piazza Risorgimento, trafficato snodo viabilistico in centro città: i vigili del fuoco sono intervenuti rispondendo a una chiamata che segnalava un principio d’incendio nella villa d’inizio Novecento all’angolo con via Roma.

Arrivati sul posto, gli operatori non hanno trovato però fumo né fiamme. Il sopralluogo è stato comunque accurato, per evitare ogni rischio: alcuni uomini della squadra sono entrati all’interno del cortile con le scale, mentre altri mezzi di supporto sono stati fatti rientrare.

Nessun disagio invece per il traffico, che ha continuato a scorrere intenso come sempre.