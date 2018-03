Fumo in un appartamento, intervengono i vigili del fuoco

(foto da Oggi nel Varesotto)

Fumo da un appartamento in via Sapori a Marchirolo.

L’intervento dei vigili del fuoco nella mattinata di mercoledì 21 marzo: il fumo si è alzato in un appartamento sopra il Sax Bar, vicino alle Poste. In casa fortunatamente non c’era nessuno. I vigili del fuoco hanno spento il focolaio in pochi minuti.