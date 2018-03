Il rally in redazione: appuntamento a giovedì mattina

Parliamo di Rally dei Laghi, in diretta su VareseNews? Giovedì 15 marzo, a partire dalle 11,15 circa, la nostra redazione ospita una diretta video di circa mezz’ora nella quale daremo tutte le notizie utili per seguire al meglio la gara motoristica più famosa della provincia.

Ospiti del nostro studio ci saranno il campione 2016, Simone Miele (foto in alto), che quest’anno sarà al via con una Citroen Ds3 WRC e il dakariano di Varese, Eugenio Amos. A condurre la trasmissione, insieme al nostro Damiano Franzetti, ci sarà anche quest’anno Alexia Cunico, prima Miss Rally dei Laghi (nel 2013) ma anche navigatrice e, in questo ruolo, apripista al “Laghi” del 16 e 17 marzo.

Nel corso dell’incontro si parlerà delle prove speciali in programma, dell’attesa prova show dell’ippodromo, delle difficoltà legate al meteo e alle gomme. Non mancheranno una panoramica dei principali equipaggi concorrenti e una serie di notizie utili a tifosi e curiosi.

Naturalmente i nostri lettori potranno intervenire commentando la diretta sulla pagina Facebook di VareseNews oppure all’interno del liveblog che il nostro giornale dedica al 27° Rally dei Laghi con notizie, immagini, curiosità e tanto altro. Il liveblog è attivo fin da martedì ed è possibile grazie al contributo degli sponsor: “Marazzato Auto”, “Caffè Chicco d’Oro” e “FAI – Villa e Collezione Panza”.

CLICCA QUI per visualizzare al meglio il liveblog