Sequestrati 5 chili di eroina: 4 persone in manette

Oltre cinque chili di eroina sono stati sequestrati dai finanzieri del Comando Provinciale di Como.

I militari, al termine di un’operazione che ha comportato molte ore di pedinamento e accurati riscontri, sono intervenuti a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano nei pressi di un centro commerciale, per controllare quattro persone, di cui 3 di origine albanese e un italiano, in possesso di un borsone al cui interno era presumibilmente occultata la sostanza stupefacente.

I finanzieri hanno bloccato i 4 mentre tentavano di dileguarsi. Sono così stati ritrovati 10 “panetti” del peso complessivo di chilogrammi 5,535 contenenti eroina, che erano stati occultati all’interno della borsa nascosta nel doppiofondo della vettura di uno degli arrestati.

A seguito di ciò, L. D., K. O. e S. B. di origine albanese e C. M., italiano, sono stati arrestati per produzione, detenzione e traffico di stupefacenti, con l’aggravante prevista per l’ingente carico detenuto, oltre che per il reato di resistenza a un pubblico ufficiale e successivamente tradotti presso la Casa Circondariale di Monza.

L’odierna operazione rimarca il preoccupante ritorno nelle piazze di spaccio della Lombardia.