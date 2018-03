A teatro con papà, in scena il “Frigo Magico”

Si conclude il 18 marzo con una grande festa dedicata ai papà la seconda edizione di Scintille, rassegna teatrale per l’infanzia, che da ottobre ha visto più di 2000 partecipanti e gli adulti tornare bambini sognando insieme ai propri figli le mille avventure dei protagonisti che si sono avvicendati sul palco del Teatro Sociale D. Cajelli di Busto Arsizio.

Questo, naturalmente, è stato possibile grazie al prezioso contributo di Fondazione Comunitaria del Varesotto mediante il bando Universi Culturali; Regione Lombardia, Provincia di Varese e il Comune di Busto Arsizio che non solo hanno reso possibile questa rassegna, ma sostengono e promuovono in città i corsi di teatro per bambini, adolescenti e adulti e gli spettacoli dedicati alle scuole organizzati in collaborazione col Teatro Sociale.

Dopo aver rappresentato i grandi classici, aver portato in piazza bolle danzanti e colorate e aver raccontato le esperienze di bambini speciali, il 18 marzo alle ore 16,30 , in occasione della festa del papà, Progetto Zattera parla di corretta alimentazione. Frigo Magico, nato da un’idea dell’Associazione Progetto Zattera e realizzata in collaborazione con Tigros Spa e arrivato oggi alla sua 50a rappresentazione, tra verdure generalmente poco amate dai bambini, piramidi alimentari e un po’ di storia, racconta l’importanza di conservare gli alimenti in luoghi sicuri, mettendo al centro l’idea che lo spreco alimentare si può evitare facendo attenzione a piccole strategie.

Al termine dello spettacolo ad ogni bambino verrà regalato un divertente opuscolo realizzato in collaborazione con la la dottoressa Lertola dell’Ass. Robin Foood e Tigros Spa, dove tra giochi e articoli, potrà approfondire insieme i genitori gli argomenti trattati.

E proprio per festeggiare la loro festa, “Scintille” omaggerà papà e nonni dell’ingresso gratuito per la visione dello spettacolo. Spettacolo di attori, elettrodomestico e cibo – adatto a bambini dai 3 anni in su Teatro Sociale “Delia Cajelli” – Via Dante Alighieri, 20 Busto Arsizio (VA). Inizio ore 16.30 – Ingresso € 7.

Prenotazione vivamente consigliata: prenotazionesociale@libero.it – 349.3281029.