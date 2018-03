Teatro e prevenzione: due appuntamenti per tutte

Uno spettacolo teatrale e un gazebo in piazza Libertà: l’assessorato alla Cultura e l’Amministrazione comunale di Gallarate celebrano la Festa della donna con due appuntamenti, entrambi in programma giovedì 8 marzo.

Dalle 8 alle 14 davanti alla Basilica di Santa Maria Assunta, l’associazione “Alice Onlus” allestirà un punto di informazione per la prevenzione all’ictus cerebrale. Chi vorrà potrà farsi controllare glicemia, colesterolo e pressione. L’esito degli accertamenti sarà comunicato da un medico dell’unità operativa di Neurologia che, nel caso la situazione dovesse richiederlo, consiglierà esami più approfonditi.

In serata al Teatro del Popolo, con inizio alle 21 a ingresso libero, il gruppo di teatro sociale “Dietro le quinte” porterà in scena la pièce dal titolo “Ci chiamavano streghe ma… eravamo e siamo solo donne libere”. Si tratta di un appuntamento organizzato dalla “Casa delle donne Anna Andriulo” che in questa occasione prosegue il proprio percorso di sensibilizzazione della cittadinanza sui temi che riguardano la condizione sociale della donna.

Atto unico della durata di 90 minuti, la rappresentazione vede protagoniste le donne che, nel corso della storia, hanno faticato ad affermarsi come persone con parità di diritti. «Donne che per il solo fatto di essere diverse o comunque lontane dallo stereotipo femminile dell’epoca in cui sono vissute, hanno dovuto affrontare una serie di difficoltà per affermare se stesse». E’ il caso di Aspasia di Mileto o di quelle donne che un tempo venivano accusate di stregoneria, ma che in realtà erano solo persone libere, indipendenti, che volevano scegliere autonomamente la propria vita.

Lo spettacolo teatrale prevede un contributo del Liceo artistico musicale coreutico (i cui studenti si esibiscono nei balletti e firmano i fondali scenici). Il mezzosoprano Tiziana Sbalchiero (del Gruppo Calliope) partecipa all’esibizione.