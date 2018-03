Unione di comuni, una commissione a Comerio

Una commissione sull’unione tra i Comuni. Sarà istituita nel consiglio comunale di Comerio giovedì 29 marzo.

La proposta era arrivata dal gruppo di minoranza “Comerio Ideale”: il primo cittadino comeriese Silvio Aimetti ha accolto l’idea, proponendo alla stessa minoranza di presiedere la commissione e avviare il dialogo con i Comuni limitrofi.

«Ho presentato una mozione per chiedere al sindaco di avviare il processo per parlare dell’unione dei Comuni – spiega Mattia Cavallini, presidente designato della commissione stessa -. Il sindaco ha rilanciato, proponendo una commissione con presidenza alla minoranza. Ora si ratifica la creazione della commissione e si partirà col processo. Io convocherò le amministrazioni di Barasso e Luvinate innanzitutto, paesi limitrofi con sinergie già in essere col nostro Comune, come la Polizia Locale. Loro hanno già “un’unione di fatto” con alcune convenzioni per alcuni servizi comunali e di gestione: noi pensiamo sia un passo necessario quello delle unioni e lavoreremo in questa direzione. Con Casciago, comune vicino, ma più grande, il discorso è più complesso: crediamo debba essere coinvolto in una fase successiva. La priorità va a Barasso e Luvinate, poi se insieme agli altri si vedrà la possibilità di coinvolgere anche Casciago, ben venga».

«In queste settimana ci sono stati alcuni contatti, la mia disponibilità c’è, per un progetto unitario che veda coinvolta anche Casciago – commenta Andrea Zanotti, sindaco di Casciago -. La disponibilità a collaborare e discutere c’è, spero di essere coinvolto. So che ci sono argomenti per i quali si collabora bene, altri per cui è più complesso. Ma si può lavorare a geometrie variabili: ad esempio credo che si possa cominciare col mettere insieme i servizi educativi e sociali, che già gestiamo insieme per molte cose, per esempio per l’istituto comprensivo. Mi fa piacere si riprenda questo discorso, le unioni sono un argomento chiave: noi gestiamo insieme a Varese la Polizia Locale e siamo soddisfatti dei primi mesi di sperimentazione, Comerio, Barasso e Luvinate sono nel consorzio con Gavirate. Insieme abbiamo la Protezione Civile Valtinella, oltre all’isitituto comrensivo già citato; con Luvinate gestiamo il servizio biblioteca, l’assistente sociale all’interno del piano di zona si occupa dei Comuni di quest’area. Penso si possa solo migliorare».